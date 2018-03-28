Обнародован сценарий разрушения китайской «Тяньгун-1» и ее падения на города РФ
28 марта 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Обломки китайской космической станции «Тяньгун-1» могут упасть на российские города Сочи и Владивосток. Об этом в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову предупредил бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота.
Лопота рассказал, что срок эксплуатации «Тяньгун-1» истек в 2013 году, однако его было решено продлить. Во второй половине 2016-го китайские специалисты потеряли контроль над станцией. В настоящее время она направляется к Земле.
Вес «Тяньгун-1» составляет 8 с половиной тонн, отметил собеседник «Аргументов недели». После того как космический аппарат достигнет атмосферы, начнется его разрушение. Данный процесс будет происходить лавинообразно.
Эксперт рассчитал, что 45% массы станции должны сгореть. Это значит, что на Землю рухнут до 4 тонн обломков. В зоне вероятного падения российские города Сочи и Владивосток.
Специалисты предполагают, что осколки «Тяньгун-1» достигнут планеты в период с 28 марта по 10 апреля. Эти десять дней жители названных населенных пунктов проведут в напряжении.
Полную версию видеоинтервью с Виталием Лопотой смотрите на YouTube-канале #ЗАУГЛОМ.
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