Обнародован сценарий разрушения китайской «Тяньгун-1» и ее падения на города РФ

Обломки китайской космической станции «Тяньгун-1» могут упасть на российские города Сочи и Владивосток. Об этом в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову предупредил бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота.

Лопота рассказал, что срок эксплуатации «Тяньгун-1» истек в 2013 году, однако его было решено продлить. Во второй половине 2016-го китайские специалисты потеряли контроль над станцией. В настоящее время она направляется к Земле.

Вес «Тяньгун-1» составляет 8 с половиной тонн, отметил собеседник «Аргументов недели». После того как космический аппарат достигнет атмосферы, начнется его разрушение. Данный процесс будет происходить лавинообразно.

Эксперт рассчитал, что 45% массы станции должны сгореть. Это значит, что на Землю рухнут до 4 тонн обломков. В зоне вероятного падения российские города Сочи и Владивосток.

Специалисты предполагают, что осколки «Тяньгун-1» достигнут планеты в период с 28 марта по 10 апреля. Эти десять дней жители названных населенных пунктов проведут в напряжении.