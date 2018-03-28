Ушел из жизни конструктор Виктор Калашников
28 марта 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 28 марта, стало известно о кончине Виктора Калашникова – советского и российского конструктора. Мужчина приходился сыном выдающемуся создателю стрелкового оружия Михаилу Калашникову.
В пресс-службе Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова сообщили, что Виктор Михайлович, который являлся кандидатом технических наук и ведущим инженером-конструктором концерна "Калашников", ушел из жизни накануне. Данную информацию предоставляет РИА "Новости".
Отметим, что Виктор Калашников скончался на 76-м году жизни. За свою карьеру он разработал, в частности, пистолет-пулемет ПП-19 "Бизон" и его модификацию "Витязь", а также Ал-7 (Автомат легкий, 7 образец).
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