Ушел из жизни конструктор Виктор Калашников

В среду, 28 марта, стало известно о кончине Виктора Калашникова – советского и российского конструктора. Мужчина приходился сыном выдающемуся создателю стрелкового оружия Михаилу Калашникову.

В пресс-службе Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова сообщили, что Виктор Михайлович, который являлся кандидатом технических наук и ведущим инженером-конструктором концерна "Калашников", ушел из жизни накануне. Данную информацию предоставляет РИА "Новости".

Отметим, что Виктор Калашников скончался на 76-м году жизни. За свою карьеру он разработал, в частности, пистолет-пулемет ПП-19 "Бизон" и его модификацию "Витязь", а также Ал-7 (Автомат легкий, 7 образец).