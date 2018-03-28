3 и 4 апреля в Российской академии наук пройдет шестой Московский экономический форум (МЭФ), в котором примут участие несколько тысяч российских и зарубежных экспертов, политиков, ученых и предпринимателей.

Сопредседатели МЭФ – президент Промышленного Союза «Новое Содружество», глава Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин и научный руководитель Института Экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

На полях МЭФ российские и зарубежные учёные и практики стремятся найти решение глобальных проблем современности. Форум, существующий с 2013 года, сегодня является крупнейшей независимой экспертной площадкой страны для формирования предложений и решений по развитию возможностей национальной экономики. «МЭФ – это не бизнес-форум, у нас не заключается контракты, не обсуждаются конкретные сделки. Мы обсуждаем вопросы экономической идеологии», - рассказывает о форуме Константин Бабкин. За шесть лет существования форума организаторам удалось подобрать в качестве спикеров экспертов с независимым образом мышления, которым небезразлична судьба нашей страны.

Среди участников МЭФ-2018: советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель премьер-министра (2002–2003) и министр финансов Польши (1994–1997, 2002–2003) Гжегож Колодко, независимый депутат Европарламента Эмерик Шопрад, член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, генеральный секретарь Европейского института политических, экономических и социальных исследований (EURISPES) Марко Риччери, публицист Юрий Болдырев, член партии «Лига Севера», сооснователь Ассоциации «Венето-Россия» Элизео Бертолази, бывший заместитель председателя Парламентской Асамблеи ОБСЕ Вилли Виммер и многие другие.

Центральная тема МЭФ-2018 – «Россия и мир: образ будущего». Участники форума будут говорить о ключевых внешнеполитических событиях, а также о мерах, которые предлагает научное и профессиональное сообщество для раскрытия экономического потенциала РФ.

Руководством страны поставлена высокая цель - выход России на темпы экономического роста выше мирового в ближайшие годы. Сегодня чиновники отвечают, что эта задача труднодостижима, поэтому без серьёзных изменений не только в головах, но и на местах не обойтись. Необходимо пересмотреть принципы существующей внешнеторговой, налоговой и денежно-кредитной политики. Людям нужны рабочие места и достойный заработок, а стране новая индустриализация. Этот курс на качественный рывок экономики полностью совпадает с предложениями экспертов крупнейшей дискуссионной площадки - Московского экономического форума.

«При правильной экономической стратегии, разумных налогах и политике ЦБ, при работающих механизмах поддержки экспорта мы сможем измерять рост в промышленности и в сельском хозяйстве не долями процента, а двузначными цифрами. И у нас есть конкретные предложения, как это сделать по основным направлениям государственного регулирования хозяйственной деятельности, они вошли в Стратегию экономического развития России до 2025 года и направлены в Правительство», - отмечает Константин Бабкин.

На пленарных дискуссиях МЭФ-2018 обсудят вызовы, с которыми сейчас сталкивается не только Россия, но и многие страны. По мнению Руслана Гринберга, первым пунктом в этой повестке стоит вопрос, как преодолеть отчужденность между Западом и Россией и восстановить взаимное доверие. «На форуме будет обсуждаться тема массовой бедности и материального неравенства. Ведь, несмотря на технологический и научный прорыв, в человеческих условиях живёт не более 20% населения планеты. Ещё один серьёзнейший вызов для всего человечества – существование мировой финансовой олигархии. Важно поднять вопрос, что происходит с культурой в современном мире. Почему всё больше обращений к развлечению и мало к просвещению? Ну и, конечно, ахиллесова пята в мире и, особенно, в России – пагубная коммерциализация образования, здравоохранения, науки и культуры», - отмечает Руслан Гринберг.