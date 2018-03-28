В России бывшим заключенным помогут начать собственного дело

Бывшим заключённым в России хотят помочь с реализацией их бизнес-идей, социальных или творческих проектов. Для этого к каждому желающему будет предоставлен личный помощник, который сможет консультировать его по необходимым вопросам.

С такой инициативой выступила некоммерческая организация «Объединение наставников». По задумке общественников, предлагаемая мера не только поможет заключённым найти себя, адаптироваться после выхода из тюрьмы, но и позволит начать зарабатывать честным путем, что снизит число рецидивных преступлений, пишет RT.