Школьники поселка Бажово подготовили проект благоустройства местного парка

Ребята из школы №11 поселка Бажово провели опрос местных жителей, составили смету и отправили проект на конкурс губернатора и депутату Госдумы Анатолию Литовченко. По словам парламентария, результат получился хороший, и на его основе можно составлять готовый проект для реализации.

В поселке Бажово проживают 12 тысяч человек, однако сейчас у них нет ни одного места для прогулок и отдыха – старый парк давно зарос и пришел в запустение, по вечерам в нем попросту страшно находиться. Ребята собрали мнение местных жителей и решили подготовить проект благоустройства парка.

Оказалось, что жители выступили за установку детской и спортивной площадок, а также зоны отдыха с пешеходным дорожками. лавочками и скульптурами. На все пожелания потребуется порядка девяти миллионов рублей.

Анатолий Литовченко оценил этот проект и указал, что он может стать основой для реализации.

- Конечно, некоторые идеи по-детски немного наивны, но в целом достаточно конструктивны, - сказал Анатолий Литовченко. – Но очень важно то, что ребята не требует «дайте нам то, постройте это», а сами предлагают провести субботник, очистить территорию от мусора, высадить новые деревья. Такой бескорыстный, зачастую подвижнический труд заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности.

Проект уже отправлен на чемпионат по проектному управлению Куюбка губернатора «PMCup».