Челиндбанк предложил зарплатным клиентам упрощенную технологию получения кредита

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» внедрил новый удобный сервис для клиентов, получающих зарплату на карту Банка.

Теперь чтобы получить кредит, зарплатному клиенту достаточно заполнить и отправить заявку через личный кабинет в системе «Интернет-Банк». Кредитный специалист свяжется с клиентом и предложит удобную дату и время визита в Банк для подписания кредитного договора и получения кредита.

С помощью нового сервиса возможно оформить заявку на кредит без обеспечения суммой до 500 тыс. руб. на срок до 3 лет, а также на кредитную карту.