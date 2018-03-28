Челиндбанк предложил зарплатным клиентам упрощенную технологию получения кредита
28 марта 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» внедрил новый удобный сервис для клиентов, получающих зарплату на карту Банка.
Теперь чтобы получить кредит, зарплатному клиенту достаточно заполнить и отправить заявку через личный кабинет в системе «Интернет-Банк». Кредитный специалист свяжется с клиентом и предложит удобную дату и время визита в Банк для подписания кредитного договора и получения кредита.
С помощью нового сервиса возможно оформить заявку на кредит без обеспечения суммой до 500 тыс. руб. на срок до 3 лет, а также на кредитную карту.
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