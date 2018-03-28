Актер Виктор Проскурин: Меня преследовали несчастья - алкоголизм, рак, анорексия

Актер Виктор Проскурин рассказал телезрителям о страшных трагедиях своей жизни. Артист поведал, что его будто преследовали ужасные события одно за другим.

Зрители помнят Проскурина по фильмам «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Большая перемена» и других. В недавнем выпуске шоу «Судьба человека» он рассказал, как в последнее время боролся с онкологией и анорексией.

Сначала Виктор Проскурин стал виновником ДТП, нарушив правила дорожного движения. Итогом аварии стал разрыв печени у артиста. Его в буквальном смысле выкинуло из машины, а проезжавшие мимо свидетели аварии остановились и доставили его в больницу.

А несколько лет назад его пятая по счету жена, если верить самому артисту, долго боролась, чтобы спасти известного актера от алкогольной зависимости. Но на этом несчастья знаменитости не закончились. «У меня развилась анорексия. Я весил 42 килограмма. Связано это было с онкологией. Я болезнь победил», - вспоминает Виктор Проскурин.