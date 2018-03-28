Во Всеволожске каждый десятый родитель платил за устройство ребенка в детсад

Во Всеволожске каждый десятый родитель платил деньги за устройство ребенка в детсад. Таковы данные опроса в социальных сетях. Четверть респондентов, а в опросе приняли участие около 140 пользователей, сообщили, что не получили место до сих пор, хотя малыш почти вырос.

«Были ли у Вас проблемы с получением места в детском саду во Всеволожске?» - опрос на эту тему проводится в интернет-сообществе «Подслушано Всеволожск». Получили место в муниципальном садике без проблем почти 18% участников опроса.

29% родителей сообщили, что место получили, «но не без проблем». Почти 27% заявили о том, что не получили место до сих пор, хотя ребенок почти вырос. 11% признались, что заплатили за то, чтобы малыша взяли в муниципальный детсад. 7,6% респондентов предпочли частный садик, и проблем никаких при устройстве не испытали. 4% недолго, но постояли в очереди и к частникам. Ну а 5% вообще никогда не нуждались в услугах детсадов.

В комментариях к результатам опроса одна из пользовательниц просит тех, кто платил, поделиться опытом – куда и сколько?

Многодетная мать Анастасия поведала, что «на очередь встали, когда малышу было 3 месяца, место дали, когда ребенку исполнилось 4,5 года, и то со скандалом».

Проблему нехватки мест в школах и детских садах Всеволожского района решат к 2018-му году. Об этом рассказала заместитель главы администрации Всеволожского района Елена Фролова. В качестве временной меры, по решению администрации Всеволожского района, представители 4-х социально-незащищенных категорий населения будут получать компенсацию в размере 8 тысяч рублей за то, что дети из этих семей не посещают детсад. К 2026 году в районе откроется 88 новых детских садов на 15 тысяч мест.

(По материалам сайтов vsev.net vk.com)