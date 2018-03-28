Волжским водителям раздали светоотражающие жилеты

Волжский филиал пивоваренной компании АО «САН ИнБев» совместно с УГИБДД РФ по городу Волжскому провели акцию, направленную на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей ТС о некоторых изменениях правил дорожного движения.

В марте 2018 года в России вступили в силу изменения к действующим правилам дорожного движения.

«С 18 марта 2018 года водители и автовладельцы обязаны иметь светоотражающий жилет, куртку или жилет-накидку со светоотражающими элементами, отвечающие требованиям ГОСТ, которые необходимо использовать при вынужденной остановке или ДТП вне населенного пункта в темное время суток, при условии ограниченной видимости, при нахождении на проезжей части или обочине, - заявил командир ОР ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Волжскому Денис Тишин».

«Как показывает практика, вынужденная остановка и нахождение водителя и пассажиров на проезжей части может иметь печальные последствия». Водители, устраняющие технические неисправности или ставшие участниками ДТП в темное время суток, находясь на дороге, из-за своей неприметности подвергают свою жизнь высокому риску. Именно поэтому наличие световозвращающего жилета влияет на личную безопасность на дороге.

Компания АО «САН ИнБев» последовательно выступает за безопасность дорожного движения. Для того, чтобы привлечь внимание водителей к теме ответственного поведения на дороге и рассказать о нововведениях в ПДД, 27 марта 2018 года на выезде из города Волжского, сотрудники филиала АО «САН ИнБев» распространили информационные буклеты «Памятка ответственного водителя» с разъяснением мер ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, а также раздали водителям транспортных средств светоотражающие жилеты.

Отметим, наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах, и это действенная мера, которая позволяет снизить количество наездов на вышедших из машины водителей.

Как отметил исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев» Игорь Валерьевич Гайдым: «Акции, направленные на безопасность дорожного движения прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов «САН ИнБев». Так, в 2017 году в Волгоградской области официально был запущен международный социальный проект «Автотрезвость», благодаря которому ученики 23 ведущих автошкол региона получили возможность, регулярно проходить обучение в рамках внедренного образовательного курса «Алкоголь и автомобиль». Наша компания стремится делать каждый день безопасным, и сегодняшнее мероприятие хорошее тому подтверждение. Соблюдение правил дорожного движения - цена человеческих жизней!»