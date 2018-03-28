10-тысячный электронный больничный выдан в Волгограде
28 марта 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
В больнице ГУЗ КБСМП №15 Красноармейского района города Волгограда выдан 10-тысячный электронный больничный листок.
По данным Волгоградского отделения Фонда социального страхования данное медучреждение является лидером по оформлению листков нетрудоспособности в электронном формате.
Напомним, с 1 июля 2017 года на всей территории России введён электронный больничный лист.
Электронный больничный невозможно потерять, не надо отстаивать очереди в регистратуру, чтобы поставить необходимые печати, а в случае ошибки в документе не придется тратить время на походы в поликлинику для его переоформления. Волгоградский регион занимает 22 место среди регионов России по оформлению и выдачи электронных больничных листков. В 124 медицинских учреждениях как государственных, так и частных, застрахованные граждане (работники) могут получить номер больничного листка, оформив его электронно. 2015 работодателей готовы принять и оплатить электронный листок нетрудоспособности от своих сотрудников.
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