Свидетель назвал поджигателя ТЦ, на видео начала пожара вырезаны важные кадры

Свидетель пожара, который работал в ТЦ "Зимняя вишня" фотографом-аниматором, убежден, что видел виновника трагедии. По словам очевидца, злоумышленник не первый раз пытался поджечь аттракцион.

«Мы шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался», рассказал спасатель из ТЦ

На опубликованном видео первых минут пожара в детском центре, сделанном камерой наблюдения, отсутствуют целых четыре минуты записи. Предполагается, что именно на той части ролика запечатлен поджигатель, пишут "Дни.ру"

Ранее в суде решался вопрос о мере пресечения для подозреваемых по делу о пожаре в "Зимней вишне". Гендиректор торгового центра Надежда Судденок назвала случившееся поджогом. В любом случает, даже если пожар будет признан поджогом, от ответственности руководству ТЦ не уйти.