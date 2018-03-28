Свидетель назвал поджигателя ТЦ, на видео начала пожара вырезаны важные кадры
28 марта 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Свидетель пожара, который работал в ТЦ "Зимняя вишня" фотографом-аниматором, убежден, что видел виновника трагедии. По словам очевидца, злоумышленник не первый раз пытался поджечь аттракцион.
На опубликованном видео первых минут пожара в детском центре, сделанном камерой наблюдения, отсутствуют целых четыре минуты записи. Предполагается, что именно на той части ролика запечатлен поджигатель, пишут "Дни.ру"
Ранее в суде решался вопрос о мере пресечения для подозреваемых по делу о пожаре в "Зимней вишне". Гендиректор торгового центра Надежда Судденок назвала случившееся поджогом. В любом случает, даже если пожар будет признан поджогом, от ответственности руководству ТЦ не уйти.
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