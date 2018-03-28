Известный летчик заявил, что знает истинную причину гибели Юрия Гагарина

Полвека назад во Владимирской области неподалеку от деревни Новоселово разбился самолет с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Вокруг гибели легендарной личности до сих пор ходят слухи.

Многие люди не верят, что настолько опытный летчик мог уйти из жизни из-за страшной авиакатастрофы, хотя 12 апреля 1961 года он в одиночестве отправился в космическое пространство и смог вернуться на Землю целым и невредимым, передает teleprogramma.pro.

Согласно официальной версии, в день своей смерти Гагарин совершил резкий маневр, вследствие чего самолет попал в закритический режим полета.

Недавно известный летчик Арсений Миронов сообщил журналистам, что знает точную причину крушения воздушного судна. Он убежден, что Юрий Гагарин получил от диспетчеров ошибочную команду, передает ТАСС. Является ли эта теория правдивой, в настоящий момент неизвестно.