Медики нашли лучший способ защиты от рака

Сотрудники британского Центра исследования рака изучили медицинскую статистику и пришли к выводу, что лучшим способом защиты от онкологических заболеваний является изменение образа жизни. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах зарубежной научной прессы.

Специалисты выяснили, что одной из главных причин образования злокачественных опухолей по-прежнему остается курение. По данным за 2015 год, из-за этой вредной привычки заболели раком почти 55 тысяч жителей Соединенного Королевства. Авторы исследования отмечают, что британцы хорошо осведомлены о пагубном воздействии табачного дыма на организм, однако количество курильщиков в стране не снижается, а, наоборот, увеличивается.

В числе других факторов, провоцирующих онкологические недуги, медики назвали избыточный вес, злоупотребление алкогольными напитками, а также недостаточное количество клетчатки в рационе, пишет издание eurekalert.org.

Ранее сообщалось, что шведским специалистам удалось найти способ борьбы с агрессивными формами рака.