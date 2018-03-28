«Мы шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался», рассказал спасатель из ТЦ

Об ужасах спасательной операции в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» рассказал кемеровский сотрудник МЧС. Поисковая операция на месте трагедии завершилась на третий день после начала сильного пожара. Спасатели продолжали работы, несмотря на риски обрушения здания.

Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал, почему не сработала сигнализация

«Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья, я своих, слава Богу, не видел там», — цитирует спасателя телеканал 360. Сотрудник МЧС рассказал, что условия работы были чрезвычайно тяжелыми, но спасатели были готовы к этому.

«Мы не знали, сколько внутри, шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался пузырями», — поделился подробностями он. Видимость в здании была практически нулевой, угроза обрушения перекрытий была очевидна, но спасатели продолжали работу.

«Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически наощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков. Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале», — вспоминает сотрудник МЧС.

Спасатели понимали, что они ищут трупы, поскольку выжить в данной ситуации было невозможно. Собеседник издания подчеркнул, что роковыми факторами для посетителей ТЦ стала паника. «Есть простые правила, закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара, нельзя бежать — дым вверх идет. Но это толпа в панике, здание разгорелось слишком быстро», — заявил спасатель.

Напомним, в кинотеатре дети попали в западню — двери одного из залов были заперты, а огонь распространялся слишком быстро. Школьники, осознавая это, писали в соцсети и звонили родным попрощаться.