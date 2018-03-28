Названы главные преимущества российской армии в возможной войне с США

Американские эксперты назвали главные преимущества российской армии, которые позволят ей добиться превосходства в начальный период гипотетической войны с Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился в зарубежном сегменте интернета.

Сотрудники аналитического центра Rand Corporation пришли к выводу, что в первые 7-10 дней конфликта сухопутные войска США рискуют оказаться без поддержки с воздуха. Применение авиации будет затруднено по причине противодействия мощных систем ПВО, имеющихся в распоряжении России.

Кроме того, РФ, по мнению аналитиков, обладает преимуществом в численности и дальнобойности артиллерии. Последняя была сильной стороной русской армии еще в царские времена, процитировал специалистов сайт military.com.

Ранее в американском министерстве обороны признали бессилие перед новейшими российскими крылатыми ракетами. Об этом говорилось в докладе, который представила в конгрессе представитель Пентагона Лори Робинсон. По ее словам, в настоящий момент Штаты не в состоянии отследить запуск этих снарядов.