Названы главные преимущества российской армии в возможной войне с США
28 марта 2018, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
Американские эксперты назвали главные преимущества российской армии, которые позволят ей добиться превосходства в начальный период гипотетической войны с Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился в зарубежном сегменте интернета.
Сотрудники аналитического центра Rand Corporation пришли к выводу, что в первые 7-10 дней конфликта сухопутные войска США рискуют оказаться без поддержки с воздуха. Применение авиации будет затруднено по причине противодействия мощных систем ПВО, имеющихся в распоряжении России.
Кроме того, РФ, по мнению аналитиков, обладает преимуществом в численности и дальнобойности артиллерии. Последняя была сильной стороной русской армии еще в царские времена, процитировал специалистов сайт military.com.
Ранее в американском министерстве обороны признали бессилие перед новейшими российскими крылатыми ракетами. Об этом говорилось в докладе, который представила в конгрессе представитель Пентагона Лори Робинсон. По ее словам, в настоящий момент Штаты не в состоянии отследить запуск этих снарядов.
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