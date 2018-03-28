Более 1200 частных домов оказались затоплены на Алтае

В связи с началом сезона талых вод в Алтайском крае оказались затоплены более 1200 частных домов. Кроме того, согласно последним данным, подтопленными сейчас являются и 3554 приусадебных участка.

В Главном управлении МЧС России по региону отметили, что обстановка на Алтае стабилизируется не раньше начала следующего месяца.

В настоящий момент потоп ликвидируют 1475 человек и 440 единиц техники, из которых МЧС предоставило 750 человек и 149 единиц техники, передает портал "Газета.Ru". В общей сложности дома и участки были подтоплены почти в 70 населенных пунктах Смоленского, Шипуновского. Целинного, Советского Петропавловского, Солонешенского, Алтайского, Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского и Быстроистокского районов.