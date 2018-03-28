Ураганы ожидаются в этом году в 30 российских регионах

В МЧС России сообщили, что в 2018 году ураганы, шквалы и град могут ожидать жители тридцати российских регионов. Специалисты также предрекают увеличение годового ущерба от ЧС до 900 миллиардов рублей.

Эксперты утверждают, что в настоящий момент примерно 60 процентов россиян живут в зонах опаснейших погодных явлений, передает портал "Экономика сегодня".

Согласно последней информации, в текущем году повышенная угроза урагана будет сохраняться в Приволжском ФО, Северо-Кавказском ФО, Дальневосточном ФО, Сибирском ФО, Уральском ФО, а также в Южном ФО.

Ранее в центре "Антистихия" МЧС России заявили о вероятности возникновения в скором времени мощного землетрясения на Камчатке и Курилах.