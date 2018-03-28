Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал, почему не сработала сигнализация

Сигнализацию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» отключили еще 18 марта. Об этом сообщил отец охранника Сергея Антюшина, который работал в день трагедии в торговом центре.

«Мы шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался», рассказал спасатель из ТЦ

Игорь Антюшин сообщил, что его сын часто жаловался на работу противопожарной системы в комплексе — она срабатывала ложно. «Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается», — рассказал отец охранника журналистам RT.

Антюшин-старший добавил, что во время пожара его сын находился на рабочем месте перед мониторами камер, и, как только увидел задымление, побежал на четвертый этаж. Кроме него в здании на смене было всего двое сотрудников ЧОПа — для огромной территории ТЦ это ничтожно мало, пишет Nation News. Игорь Антюшин считает, что охрана физически не смогла бы помочь всем посетителям.

Сотрудники следственных органов «не понимают, в чем обвинить Сергея», утверждает отец охранника.