Евгений Вольнов – украинский пранкер подтвердил, что выкладывал в соцсети ролик о «300 погибших» на пожаре в Кемерово, однако он настаивает, что основывался на собственных подсчетах жертв трагедии.

«Мы шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался», рассказал спасатель из ТЦ

«Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах», — сообщил Вольнов изданию РБК. При этом пранкер подчеркнул, что он «единственный, кто говорит правду и не боится этого».

По словам Вольнова, российские власти «будут пытаться замолчать количество потерь». «Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство», — заявил Вольнов.

25 марта на YouTube-канале пранкера появилась аудиозапись телефонного разговора Вольнова с работником кемеровского морга. Представившись сотрудником МЧС он звонит в кемеровский морг и интересуется, есть ли места для «300 погибших» в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня».

Владимир Путин, посетивший столицу Кузбаса после трагедии, призвал не верить данным из соцсетей о жертвах трагедии, назвав их «недостоверными». Инициативная группа жителей Кемерово, которая посетила морги и больницы, также убедилась, что данные о 300 трупах не соответствуют действительности.

Сенатор Валентина Петренко назвала преступлением распространение фейков о трагедии в Кемерове и призвала наказывать за спекуляцию на теме пожара. «Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать», — сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сенатора.

В Следственном комитете России также заявили, что действиям Евгения Вольнова, направленным на дестабилизацию ситуации в регионе будет дана правовая оценка.

28 марта с стране объявлено днем траура.