Гороскоп Павла Глобы на апрель для всех знаков зодиака появился в сети

Какие сюрпризы подготовил нам второй месяц весны? Ответ на этот вопрос знает российский астролог Павел Глоба, сделавший прогноз на апрель. Гороскоп Глобы для всех знаков зодиака опубликован в интернете.

2018-й – год Желтой Земляной Собаки. Это животное не очень благосклонно к огненным знакам, однако в середине весны шанс на успех появится и у них, говорится в прогнозе Павла Глобы.

Львы в апреле могут столкнуться с вероломством окружающих. Чтобы победить врагов, придется проявить уравновешенность.

Овнам в следующем месяце следует отказаться от финансовых авантюр. При этом есть вероятность получить высшее благословение на счастливый брак.









Стрельцам звезды сулят неожиданности. Перед данным знаком откроются широкие горизонты, если он проявит целеустремленность.

Представителям земной стихии Глоба советует в апреле засучить рукава. Особенно актуальна такая рекомендация будет для Козерогов, на которых свалится куча дел.

Все, к чему стремились Тельцы, в новом календарном периоде начнет сбываться. Главное – не отвлекаться на бытовые мелочи и четко реализовывать свой замысел. Кроме того, астролог предостерегает от необдуманных трат.









Весна – время любви. Поэтому Девам нужно избавляться от одиночества. Смело отправляйтесь на поиски второй половинки. Этот выбор принесет Вам счастье.

В жизни воздушных знаков апрель пройдет под эгидой перемен к лучшему. Весы смогут рассчитывать на долгожданное спокойствие и исполнение желаний. Интриги и сплетни, которые плели в последнее время рядом с Вами, должны разбиться вдребезги.

Водолеям в новом месяце судьба готовит испытания, которые подарят незабываемые впечатления. Сдать этот экзамен будет легко, достаточно не стушеваться.

А вот Близнецам придется окунуться в хлопоты. Не давайте повседневной суете сбить себя с толку. Постарайтесь проявить такие полезные качества, как благоразумие и рассудительность.









Представителям водной стихии в следующем календарном периоде предстоит взяться за себя всерьез. Так, Раки столкнутся с необходимостью внести серьезные изменения в свой образ жизни. Людям, рожденным под этим знаком, Павел Глоба рекомендует не бояться браться за новые дела, учится и искать.









Скорпионы в апреле почувствуют непреодолимую тягу к авантюрам. Рисковать или нет? Астролог не может дать однозначный ответ на этот вопрос, последнее слово – за Вами.

Рыбам нужно готовиться к непростому месяцу. В апреле их ожидают трудности в семье и на работе. Павел Глоба советует не пускать решения проблем на самотек, пишет сайт god2018dog.ru.