ЗОЖ-маркировка на продуктах в России может появиться до конца года

В России маркировка полезных продуктов питания может появиться на конца года. Правительство одобрило предложенную Минздравом концепцию о размещении на товарах отличительных знаков, связанных с правилами здорового питания, - пишут "Известия".

Маркировка будет информировать покупателей о количестве содержания в продуктах сахара, соли и жиров.

Но в Минсельхозе ранее раскритиковали инициативу Минздрава, полагая, что она будет "способствовать введению в заблуждение потребителей".

Министерство здравоохранения поделило продукты на три группы в зависимости от содержания в товарах жиров, добавленного сахара и поваренной соли на 100 г продукта. В первую группу включены свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба. Эти продукты могут претендовать на эмблему Минздрава.

Вторая группа — черный список. Медики считают вредными шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты.

В третьей группе указаны продукты, которые могут как попасть под категорию "здоровых", так и нет. Это, например, сушеные фрукты и орехи, в которых не должно содержаться добавленного сахара и соли. Пороговые значения этих компонентов также устанавливаются для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы, а также молочной продукции, творога и сыра.