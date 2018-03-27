До теплой погоды осталось несколько дней
27 марта 2018, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Перед началом апреля в столичный регион придет теплая погода, при этом в ближайшие несколько дней положительной температуры в столице и ее округах не будет.
Как сообщает Подмосковье сегодня, в среду в регионе минус один градус, в четверг – ноль градусов. Ночами до минус одиннадцати градусов. В пятницу днем воздух прогреется до плюс двух .
Отметим, что уже после этого в регион придет теплая погода и в начале апреля температура днем будет выше пяти градусов тепла.
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