До теплой погоды осталось несколько дней

Перед началом апреля в столичный регион придет теплая погода, при этом в ближайшие несколько дней положительной температуры в столице и ее округах не будет.

Как сообщает Подмосковье сегодня, в среду в регионе минус один градус, в четверг – ноль градусов. Ночами до минус одиннадцати градусов. В пятницу днем воздух прогреется до плюс двух .

Отметим, что уже после этого в регион придет теплая погода и в начале апреля температура днем будет выше пяти градусов тепла.