Дочь Ирины Хакамады Мария поблагодарила маму за появление на свет

В нашей стране две знаменитые женщины не скрывают своих "солнечных" детей. Политик Ирина Хакамада и актриса Эвелина Бледанс будучи беременными знали, что родят особенных детей.

Дочь Ирины Хакамады - девушка взрослая. Мария Сиротинская приняла участие в программе Елены Малышевой, посвященной обсуждению синдрома Дауна. Девушка рассказала, что ее знаменитая мама узнала, что родит "особенную" девочку, во время беременности. "Она совершила подвиг и родила меня", - сказала Мария про маму. Дочь Ирины Хакамалы пожелала всем любить и уважать своих детей. "И чтобы они тоже вас любили", – отметила девушка. У Марии есть хобби, она любит театр. Она хочет как мама - самостоятельной, строить карьеру и стать знаменитой. И молодой человек у девушки есть.

Мария и Влад Ситдиков хотят пожениться. Жених дочери Хакамады тоже с синдромом Дауна. Отметим, в студию Первого канала Маши приехала самостоятельно.

Эвелина Бледанс с самого рождения сына Семена Семина рассказывает о своем "солнечном" мальчике. И ведет блог от его имени.