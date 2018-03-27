Дочь Ирины Хакамады Мария поблагодарила маму за появление на свет
27 марта 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
В нашей стране две знаменитые женщины не скрывают своих "солнечных" детей. Политик Ирина Хакамада и актриса Эвелина Бледанс будучи беременными знали, что родят особенных детей.
Дочь Ирины Хакамады - девушка взрослая. Мария Сиротинская приняла участие в программе Елены Малышевой, посвященной обсуждению синдрома Дауна. Девушка рассказала, что ее знаменитая мама узнала, что родит "особенную" девочку, во время беременности. "Она совершила подвиг и родила меня", - сказала Мария про маму. Дочь Ирины Хакамалы пожелала всем любить и уважать своих детей. "И чтобы они тоже вас любили", – отметила девушка. У Марии есть хобби, она любит театр. Она хочет как мама - самостоятельной, строить карьеру и стать знаменитой. И молодой человек у девушки есть.
Мария и Влад Ситдиков хотят пожениться. Жених дочери Хакамады тоже с синдромом Дауна. Отметим, в студию Первого канала Маши приехала самостоятельно.
Эвелина Бледанс с самого рождения сына Семена Семина рассказывает о своем "солнечном" мальчике. И ведет блог от его имени.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес