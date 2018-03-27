В подмосковном Солнечногорске отремонтируют 500 подьездов
27 марта 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
В 2018 году в Солнечногорском районе планируется отремонтировать на 30 подъездов больше, чем было определено ранее. Общее количество подъездов, подлежащих ремонту, достигло 495.
До 1 апреля пройдут собрания собственников, где жильцы выберут цвет подъездов и определят перечень работ. В этом году в него добавили несколько пунктов – ремонт входной двери с заменой двери и установкой пандусов, полов с восстановлением плиточного покрытия, клапанов мусоропровода и окон и установка камер видеонаблюдения, передает Подмосковье сегодня.
Отметим, что подъезды отремонтируют по программе софинансирования.
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