Что говорится в секретном докладе ФБР о заказчиках «убийства» Лесина

Бывший сотрудник МИ-6 Британии Кристофер Стил, известный публикацией доклада на Дональда Трампа, заявил, что бывший министр печати России Михаил Лесин был якобы убит в Вашингтоне по заказу российского олигарха.

Несколько источников, включая делового партнера Лесина и сотрудников ФБР, рассказали BuzzFeed одну и ту же историю, которая противоречит выводу о смерти бывшего чиновника в результате несчастного случая. По словам собеседников издания, информацию для доклада Стил получил от высокопоставленных источников в Москве.

Убили бывшего министра накануне встречи Лесина с чиновниками Минюста США и сотрудниками ФБР. Отмечается, что заказ был не на убийство - его должны были сильно поколотить, однако российские спецслужбы перестарались. "Я могу вам сказать, что в бюро нет ни одного человека, который полагал, что этот парень напился, упал и умер. Все думают, что его ударили", - цитирует издание одного из агентов ФБР.

В январе сообщалось, что расследование ФБР подтвердило смерть Лесина от несчастного случая. Бывший министр печати, советник президента и в прошлом крупнейший медиаменеджер был найден мертвым в номере отеля в Вашингтоне.