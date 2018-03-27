Музей Победы предлагает посетителям проверить знания событий ВОВ

Музей Победы проведет интерактивный тест по знанию событий Великой Отечественной войны. Акция пройдет во Всемирный день историка 28 марта.

Вопросы разделены на две категории: для детей до 16 лет и для взрослых, при этом инсталляции и экспозиции музея можно использовать в качестве поиска необходимых ответов. Участникам, которые наберут больше всего баллов, подарят книги по истории ВОВ, фотосессию и возможность посетить интерактивную программу музея «Боевые каникулы», передает сайт НСН.

Отметим, что результаты теста появятся на сайте Музея Победы уже 29 марта.