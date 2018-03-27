Музей Победы предлагает посетителям проверить знания событий ВОВ
27 марта 2018, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Музей Победы проведет интерактивный тест по знанию событий Великой Отечественной войны. Акция пройдет во Всемирный день историка 28 марта.
Вопросы разделены на две категории: для детей до 16 лет и для взрослых, при этом инсталляции и экспозиции музея можно использовать в качестве поиска необходимых ответов. Участникам, которые наберут больше всего баллов, подарят книги по истории ВОВ, фотосессию и возможность посетить интерактивную программу музея «Боевые каникулы», передает сайт НСН.
Отметим, что результаты теста появятся на сайте Музея Победы уже 29 марта.
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