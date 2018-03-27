Порядка 8 миллиардов рублей будет выделено на президентские гранты

Более 8 миллиардов рублей планируется выделить на Фонд президентских грантов. Для выявления лучших проектов в этом году будет проведено два конкурса и обработано более 9 тысяч заявок.

По сообщению НСН, наиболее популярным направлением в 2018 году стало «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». По нему направлено 16% проектов. Почти таким же актуальным стало направление «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (13%) и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (12,5%). Напомним, что Фонд президентских грантов был создан в апреле 2017 года. Итоги конкурса будут подведены до 1 июня 2018 года.