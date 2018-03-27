Тульским студенческим семьям выплатят 25 тыс рублей за рождение первенца

Студенческим семьям Тульской области местные власти будут выплачивать по 25 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Власти региона решили улучшить таким образом демографическую ситуацию.

Как сообщает ОТР, кроме этой меры чиновники подготовили целый комплекс проектов, в том числе, ежемесячные выплаты по 9 тысяч рублей на детей в возрасте от полутора до трех лет.