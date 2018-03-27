В Кемерово будущий сотрудник МЧС - 17-летний курсант кадетского корпуса МЧС Дмитрий Полухин спас троих детей из горящего торгового центра "Зимняя вишня". По словам юноши, он услышал крик женщины, призывающей о помощи. Дима подошел к женщина. Она находилась в состянии паники, кричала, но точно ничего не могла рассказать.

"На лестнице сильная давка была, народу очень много. Спустились на третий этаж, там стояла женщина где-то на проходе, кричала что у нее там остались дети, что нужно помочь", — цитирует Дмитрия РЕН-ТВ.

По его словам, она не могла внятно ответить, где находятся ее дети, только указала на коридор. Парень обошел несколько бутиков, которые уже были в дыму. "Нигде ничего не было видно. Я опирался на слух, потому что на момент уже появился густой черный дым, видно ничего не было, глаза резало", - рассказал Дима. Потом он прислушался и услышал детские крики, плач.

Будущий спасатель нашел детей, спрятавшихся внутри. Диме удалось вывести мальчика и двух девочек. А у самого курсанта начало темнеть в глазах, и ноги стали подкашиваться.

Юноше удалось передать детей взрослым, и они покинули горящее здание.