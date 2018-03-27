Сергей Аксенов о задержании судна «Норд»: моряков не оставят без поддержки

Задержание украинскими пограничниками судна «Норд» с керчанами на борту является незаконным.

Власти Крыма возмущены инцидентом и готовы оказать моряка юридическую помощь, сообщил премьер Сергей АКСЕНОВ, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Проблема известна. Негодяйски поступили, рыболовецкое судно задержано и доставлено в Бердянск», – сказал он.

АКСЕНОВ добавил, что моряков не оставят без поддержки и МИД России уже в курсе ситуации, пишет «Интерфакс».

Напомним, изначально о задержании рыболовецкого судна «Норд» под флагом РФ с 10 керчанами на борту сообщили СМИ со ссылкой на источник. Говорилось, что это произошло 25 марта в водах общего пользования в Азовском море. Позже Госпогранслужба Украины подтвердила информацию и сообщила, что судно задержали в украинских водах. «Норд» отбуксировали в Бердянск. Судовладельцем является производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая».

В отношении членов команды судна составили административные протоколы, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по уголовной статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».