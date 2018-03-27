В Минфине рассказали о новой системе индивидуального пенсионного капитала

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Глава Минфина считает необходимым расширять практику адресной социальной помощи.

Новая система индивидуального пенсионного капитала может стартовать в 2019 году. По оценке Силуанова, внедрение ИПК не только позволит увеличить размер пенсии на 10—20 процентных пунктов от зарплаты и но и на 1,5% ВВП придать дополнительный инвестиционный ресурс экономике.

"Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса. Именно через финансовую систему возможно это сделать", - цитирует ТАСС главу Минфина. "Сегодня деньги в финансовой системе поступают в основном через банковские вклады, но нужно создавать и более долгосрочные источники финансовых ресурсов", - подчеркнул министр.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил перед правительством задачу сделать социальную помощь более справедливой. "Надо расширять адресную помощь, принципы которой начали использовать при предоставлении материнского капитала", - отметил Антон Силуанов на коллегии ведомства.