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Елена Малышева: "Кемерово, мы с тобой!"

27 марта 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева: "Кемерово, мы с тобой!"
фото: pixabay.com

Врач и телеведущая Елена Малышева - уроженка Кемерово. Малышева со своими соведущими выразила соболезнования родным погибших 25 марта при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 

На сайте администрации Кемерово опубликован список погибших при пожаре

На сайте администрации Кемерово опубликован список погибших при пожаре

Она вместе со своими коллегами Дмитрием Шубиным и Германом Гендельманом является выпускницей Кемеровского медицинского института. Как отметила Малышева, Кемерово - маленький город. "Это страшная трагедия. Там было много детей, которых привезли на премьеру фильма и из Томска, и из других районов. Самое страшное случилось — погибли дети", - сказала врач. "Здесь ничего не скажешь, здесь ничего не сделаешь. Просто всё пусто", — переживает Елена Малышева.

Она призвала поддержать тех, кто кого-то потерял. "Надо просто быть рядом. У них сейчас тупик. С ними просто надо быть рядом, ничего больше", — посоветовала Малышева.

Телеведущая рассказала, что команда психиатров Зураба Кекелидзе, приехавшая в Кемерово, будет работать в городе несколько месяцев, и при необходимости к ним всегда можно обратиться за помощью.

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