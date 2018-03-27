Где в Москве и Петербурге пройдут акции памяти погибших в Кемерово
27 марта 2018, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Москвы смогут почтить память жертв страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» на Манежной площади, у памятника Пушкину, а также у здания представительства Кемеровский области. В Санкт-Петербурге люди планируют собраться на Марсовом поле.
На Манежной площади акция согласована с пяти вечера. Градоначальник лично распорядился создать «комфортный проход», чтобы людям «было удобно положить цветы».
На Пушкинской площади начнут собираться с 19 часов. Данная акция не согласована с властями, но пришедших обещают не разгонять. Организаторы сообщают, что будут стоять без лозунгов и плакатов: «Мы хотим почтить память погибших и выразить нашу ярость - потому что такого просто не должно быть».
Кроме того, в любое время желающие могут подойти к зданию представительства администрации Кемеровской области на Большой Татарской улице. Сотни москвичей уже второй день несут ко входу цветы и игрушки.
В Санкт-Петербурге акция памяти пройдет сегодня вечером на Марсовом поле. Чтобы выразить сопереживание, люди соберутся и в других крупных городах. Многие россияне планируют поставить свечку дома.
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