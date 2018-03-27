Блогер допустил возможность повторения кемеровской трагедии в российских школах

Трагедия, произошедшая в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», может повториться в любой российской школе или детском саду. Это следует из поста, выложенного в «Живом Журнале» блогером Ильей Варламовым.

Варламов обратил внимание на инструкцию по противодействию терроризму, которая, как он утверждает, вывешена на сайтах всех образовательных учреждений страны. Документ, составленный ФСБ, предписывает держать запасные выходы закрытыми и опечатанными.

Блогер пишет, что в московских школах аварийные двери закрывают на велосипедные замки. Он выразил сомнение в том, что учителя в случае чрезвычайного происшествия смогут оперативно открыть эти выходы.

В воскресенье в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, большинство из них дети. Очевидцы рассказали, что аварийные выходы из издания были заблокированы.