Кто развлекается, веселясь над трагедией в Кемерово

Сейчас в сети гуляет множество скринов и аудиофайлов с якобы реальным количеством погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», значительно превышающим официальные данные. Путин объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в Кемерово

В последние два дня скрины и аудио с «реальным» количеством жертв трагедии разлетаются в сети, как горячие пирожки. В них чаще всего идет речь о 300 погибших. Происхождение их сомнительно, а доказательство одно: «люди врать не станут».

Станут, и еще как станут врать, если хотят хайпануть и поугорать над случившейся трагедией, попутно увеличив свой счетчик просмотров на Youtube. Так, на видеоканале популярного украинского пранкера Евгения Вольнова появилось несколько видеороликов, связанных с трагедией в Кемерово.

В одном из этих «постановочных розыгрышей» представлена запись телефонного разговора, где звонящий в один из кемеровских моргов представляется сотрудником МЧС и выясняет, сколько в морге свободных мест, попутно делая вброс, что из «Зимней вишни» сейчас начнут подвозить «двухсотых», и что их более 300. В другом ролике он представляется сотрудником администрации Президента и отправляет людей убирать цветы и игрушки от стихийного мемориала у фасада ТЦ. В общем, парень развлекается вовсю.

Неудивительно, что на волне всеобщего горя и страха подобные фейки распространяются очень быстро. Однако стоит все же сохранять способность мыслить и не доверять неподтвержденным слухам, полученным из недостоверных источников, напоминает Lenta.ru.