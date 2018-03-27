Рэперы о трагедии в Кемерово

Представители русского рэпа отреагировали на гибель людей в Twitter. «Мне интересно, хотя бы в тюрьму посадят тех, кто допустил этот ужас в Кемерово? Что-то мне подсказывает, что чиновников даже работы не лишат, а скинут ответственность на каких-то простачков. И это горько», – написал Гарри Топор.

Obe 1 Kanobe: «Сегодня мне стыдно за нашу страну… Совесть никого не мучает, класс детей сгорел заживо, прячутся за экранами и секретарями, людям бы в глаза вышли посмотреть».

ATL: «Алан Карр, «Лёгкий способ бросить … [лгать]» для росеянских чинуш и ТВ» (подразумевается отсылка к книге Алана Карра «Лёгкий способ бросить курить»).

Galat: «Надеюсь, что родственникам погибших хватит сил выстоять. Надеюсь, что все … [глупцы], из-за халатности которых это произошло, будут умирать в мучениях».

Оксимирон и Гнойный опубликовали призывы помочь людям, Баста призвал к проверке ведомств, разрешивших эксплуатацию здания, а лаконичнее всех был Гуф: «… [конец], конечно».