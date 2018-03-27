Торговые центры легально избегают пожарных проверок

Последняя плановая проверка ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, назначенная на 2016 год, не состоялась. Государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев объяснил это тем, что «Зимняя вишня» является объектом малого бизнеса, а значит, подпадает под трёхлетние надзорные каникулы, закон о которых подписал президент в июле 2015 года.

Забота президента о малом бизнесе была использована владельцами торговых центров как лазейка для ухода от пожарных проверок. Само понятие «торговый центр» едва ли ассоциируется с малым бизнесом, но дело в том, что за безопасность объектов отвечают обособленные малые фирмы, то есть такие, оборот которых не более 800 млн. рублей, а штат – не более 100 человек.

Ресурс The Bell сообщает: «ООО «Зимняя вишня – Кемерово», которое, вероятно, выполняло функцию управляющей компании ТЦ, в 2016 году получило выручку в 68 млн рублей, в его штате работало меньше 100 человек». По информации ресурса, предприятием малого бизнеса также управляется, к примеру, торговый комплекс «Трамплин» (8 тыс. кв. м) около станции метро «Молодёжная» в Москве.