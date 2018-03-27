Начались серийные поставки новейшей корабельной радиостанции Р-620
27 марта 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Береговая охрана погранслужбы ФСБ России получила первую партию новейших корабельных радиостанций Р-620. В перспективе новейшая радиостанция станет основным средством связи пограничников.
В рамках заключенного с ФСБ России контракта начались серийные поставки корабельной радиостанции Р-620. Она успешно прошла полевые испытания на флоте и в погранслужбе. В перспективе эта радиостанция рассматривается как основное средство организации связи в открытом море и в береговой зоне.
Представитель завода-производителя пояснил, что корабельная радиостанция Р-620 способна обеспечивать открытую, замаскированную и засекреченную радиосвязь на субмаринах и кораблях всех рангов, на береговых объектах. Также она подходит для радиообмена с летательными аппаратами на международных частотах морской подвижной службы.
Новейшая корабельная радиостанция Р-620 характеризуется высокой надежностью. Она заступает на смену своей предшественнице Р-612, которая находится на службе у военных моряков почти 25 лет и уже выработала срок своей эксплуатации, сообщает РИА Новости.
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