Начались серийные поставки новейшей корабельной радиостанции Р-620

Береговая охрана погранслужбы ФСБ России получила первую партию новейших корабельных радиостанций Р-620. В перспективе новейшая радиостанция станет основным средством связи пограничников. Черноморский флот России получил новую технику

В рамках заключенного с ФСБ России контракта начались серийные поставки корабельной радиостанции Р-620. Она успешно прошла полевые испытания на флоте и в погранслужбе. В перспективе эта радиостанция рассматривается как основное средство организации связи в открытом море и в береговой зоне.

Представитель завода-производителя пояснил, что корабельная радиостанция Р-620 способна обеспечивать открытую, замаскированную и засекреченную радиосвязь на субмаринах и кораблях всех рангов, на береговых объектах. Также она подходит для радиообмена с летательными аппаратами на международных частотах морской подвижной службы.

Новейшая корабельная радиостанция Р-620 характеризуется высокой надежностью. Она заступает на смену своей предшественнице Р-612, которая находится на службе у военных моряков почти 25 лет и уже выработала срок своей эксплуатации, сообщает РИА Новости.