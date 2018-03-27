В Челябинской области снизилась смертность от болезней сердца и сосудов

В Челябинской области существенно снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи называют это настоящим прорывом.

На днях в Челябинске состоялась встреча профильных врачей, в рамках которой были поведены итоги прошлого года. Выяснилось, что в 2017 году смертность оказалась меньше 2016 года на 2 179 человек. Наибольший показатель, а именно 1733 человека, составляют болезни сердца и сосудов.

Замминистра здравоохранения Южного Урала Виктория Сахарова отметила, что этот показатель можно считать рекордом.

- Для повышения доступности и качества медицинской помощи и снижения смертности от этих болезней на Южном Урале работает 13 первичных сосудистых отделений и 7 региональных сосудистых центров, – сказала Викория Сахарова. – Сейчас Минздрав региона готовится создать дистанционный центр ПСО и РСЦ на базе областной больницы и кардиодиспансера для координации работы по оказанию помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения в мозге.