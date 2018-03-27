Гражданами России официально стали еще 63 человека

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому 63 человека получили гражданство РФ. Документ утром во вторник, 27 марта, появился на официальном портале правовой информации.

Гражданами России официально стали десять выходцев из Узбекистана, семь уроженцев Украины, по шесть человек из Таджикистана и Армении, по пять – из Азербайджана, Молдавии, Белоруссии и Афганистана, три выходца из Вьетнама, двое – из Казахстана, а также по одному уроженцу Китая, Ливана, Киргизии, Сербии и Израиля. Российское гражданство получили и четыре человека, которые были рождены на российской территории.

Кроме того, уроженцы Латвии, Калининграда и Ленинграда официально вышли из гражданства РФ.