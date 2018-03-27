Московский метрополитен переходит сегодня на усиленный режим работы
27 марта 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 27 марта, Московский метрополитен переходит на усиленный режим работы. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи со снегопадом, который обрушился на столицу.
Жителям и гостям города рекомендуют пересесть с личного на общественный транспорт из-за непростой ситуации на дорогах. Кроме того, как сообщается в Telegram-канале московского метро, в настоящий момент более 800 сотрудников приступили в столице к работам по уборке снега.
Напомним, ранее в городском метеобюро отметили, что снегопад, который начался минувшей ночью, станет последним в Москве за сезон.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: