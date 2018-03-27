Московский метрополитен переходит сегодня на усиленный режим работы

Во вторник, 27 марта, Московский метрополитен переходит на усиленный режим работы. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи со снегопадом, который обрушился на столицу.

Жителям и гостям города рекомендуют пересесть с личного на общественный транспорт из-за непростой ситуации на дорогах. Кроме того, как сообщается в Telegram-канале московского метро, в настоящий момент более 800 сотрудников приступили в столице к работам по уборке снега.

Напомним, ранее в городском метеобюро отметили, что снегопад, который начался минувшей ночью, станет последним в Москве за сезон.