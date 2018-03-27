В Челябинской области начали подготовку к весеннему паводку

В Челябинской области начали проведение мероприятий по защите населения, объектов экономики и инженерной инфраструктуры от подтопления. Кроме этого, на данном этапе необходимо обеспечить готовность систем экстренного оповещения населения, принять меры защиты от затопления и разрушения в период паводка скотомогильников, складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других опасных объектов.

Как сообщает портал Вести Урала, в 17 муниципалитетах установят круглосуточное наблюдение за уровнем и объемом сбросов воды на гидротехнических сооружениях в паводковый период в текущем году. Комиссия по ЧС Челябинской области в настоящее время уже проводит оценку готовности органов местного самоуправления региона по обеспечению безопасности в период весеннего половодья этого ода. Будет организована работа по оповещению и информированию населения и сбор оперативной информации о прохождении весеннего половодья, в связи с этим определена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС общей численностью 9 456 человек, 1 893 единиц техники, 126 единиц плавсредств, 4 воздушных судна.