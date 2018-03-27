Россияне оценили вероятность отставки Медведева и назвали его возможных сменщиц

Жители России оценили вероятность отставки главы правительства Дмитрия Медведева и назвали его возможных преемников на этом посту. Соответствующий онлайн-опрос прошел на сайте «Аргументы недели».

Свое мнение в ходе голосования высказали более 9 400 человек. 26% респондентов предположили, что премьер-министру удастся сохранить свою должность в следующем составе правительства. 19% опрошенных считают, что место Медведева займет председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Согласно точке зрения еще 11%, новым руководителем кабинета министров станет глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Почти половина участников опроса – 44% - полагает, что Медведева сменит кто-то другой.

Новый состав правительства Российской Федерации будет сформирован после инаугурации президента Владимира Путина, данная церемония должна состояться в начале мая. По предположению, ранее высказанному в СМИ политологами, Дмитрий Медведев лишится своего поста. Голикова и Набиуллина были названы экспертами в качестве его вероятных сменщиц.