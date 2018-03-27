В Щербинке из горящего здания спасли пять человек

Во вторник, 27 марта, в городе Щербинка, расположенном в Новомосковском административном округе, вспыхнул пожар. На место незамедлительно прибыли специалисты, которые оперативно потушили пламя.

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Согласно последним данным, пожар произошел в строящемся шестнадцатиэтажном здании на втором этаже. Как уточняет сегодня портал m24.ru, дом располагается на улице 40 лет октября. Подчеркивается, что площадь, охваченная пламенем, достигла 40 квадратных метров.

Спасателям удалось спасти пятерых граждан и ликвидировать возгорание в течение двадцати минут. В результате случившегося никто не пострадал, отмечает Агентство "Москва".