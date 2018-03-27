Из-за снегопада Москва стоит в семибалльных пробках

На Москву обрушился снегопад. Сегодня с самого утра город встал в семибалльных пробках из-за ухудшения видимости и множества аварий на дорогах.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», стоит Садовое кольцо от Каланчевской до Краснопролетарской улицы по внешней стороне. ТТК стоит на западе и северо-западе. Еле ползет МКАД на юге, западе и северо-западе.

На Варшавском шоссе в сторону центра в районе пересечения с Чонгарским бульваром образовалась пробка на несколько километров. Здесь крупное ДТП: машина «скорой помощи» столкнулась с легковым автомобилем, перевернулась и зацепила троллейбус. Водители, застрявшие в этой пробке, рекомендуют другим участникам дорожного движения выбирать другие маршруты для проезда в центр столицы.