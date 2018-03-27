Майкл Эмерсон: у Украины нет шансов вернуть Крым
27 марта 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Британский эксперт и бывший посол ЕС в России Майкл ЭМЕРСОН рассказал, почему у Украины нет шансов вернуть Крым.
По его словам, Евросоюз и США в большей степени озабочены положением на Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит «иначе», пишут "Аргументы недели - Крым".
«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка», — отметил ЭМЕРСОН в интервью «Апострофу».
Он также подчеркнул, что у Киева нет способа вернуть полуостров, кроме «большой войны», которой, по мнению эксперта, уже не будет.
В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и «возможно, будут всегда», однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес