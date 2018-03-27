Майкл Эмерсон: у Украины нет шансов вернуть Крым

Британский эксперт и бывший посол ЕС в России Майкл ЭМЕРСОН рассказал, почему у Украины нет шансов вернуть Крым.

По его словам, Евросоюз и США в большей степени озабочены положением на Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит «иначе», пишут "Аргументы недели - Крым".

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка», — отметил ЭМЕРСОН в интервью «Апострофу».

Он также подчеркнул, что у Киева нет способа вернуть полуостров, кроме «большой войны», которой, по мнению эксперта, уже не будет.

В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и «возможно, будут всегда», однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.