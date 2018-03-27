Что творится в МЧС: когда нам ждать очередную трагедию

После гибели 64 человек при пожаре в Кемерово, Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) может стать ещё одной силовой структурой, которой коснётся коренная реорганизация. Одни наблюдатели уверяют, что дело ограничиться обновлением руководства, с неэффективностью которого связывают частые коррупционные скандалы в некогда образцовом министерстве. Другие предполагают, что почти 300-тысячную службу с бюджетом в 164 млрд рублей вовсе ликвидируют, а полномочия распределят между МВД и Минобороны. Интрига ещё и в том, решится ли власть на изменения до чемпионата мира по футболу в июне 2018 г. Или не рискнёт вносить чехарду в работу важнейших для обеспечения безопасности мундиаля подразделений.

Слышен звон кандальный

В 2017 г. Северо-Западном региональном центре МЧС приказом замминистра расформирован отдел противодействия коррупции. Хотя столичное начальство должно не нарадоваться на его работу: всего за три года работы столько схем вскрыли и коррупционеров прихватили – диву даёшься. Всего через месяц после создания на взятке в 100 тысяч рублей взяли заместителя начальника управления МЧС по Ленинградской области полковника Владимира Чумакова. Вроде бы и размер взятки плёвый, и повод – «содействие в выдаче разрешения на проведение аварийно-спасательных работ частной компании». Но схема показала нутро министерства.

Как полагает следствие, лицензия ценна тем, что даёт возможность частникам заключать договоры на возмездное оказание специфических услуг — обучение персонала действиям в случае ЧС, проведение соответствующих учений, оборудование помещений приборами оповещения и т. п. Не менее важны «дополнительные услуги»: аварийная эвакуация транспорта, вскрытие замков автомобилей, дверей, блокираторов сейфов, поиск и подъём затонувшей техники, монтаж рекламных конструкций, кондиционеров, уборка снега и наледи с крыш и даже извлечение застрявших животных. В чём цимес? Да в том, что любой из бесчисленных ГУПов должен время от времени обучать своих сотрудников поведению при пожаре, цунами и селевом потоке. В кемеровской «Зимней вишне» тоже наверняка проводились «мероприятия». Возникает привлекательная схема – провести обучение на бумаге, заплатить своей фирме казённую денежку, получить откат. А можно и служебный автомобиль на бумаге уронить в речку, поднять и реанимировать усилиями фирмы-побратима. В общем, ценная штука - лицензия.

Следствие полагало, что 100 тысяч рублей – это оптовая цена постоянному партнёру «за продление» лицензии. А так цена повыше значительно. И, что важнее, один Чумаков выдачу лицензий контролировать не мог. А значит, чемоданчики заносились наверх. И это антикоррупционный отдел, не стесняясь, говорил про собственное начальство.

После Чумакова им попался ещё один полковник, замначальника управления МЧС на Северо-Западе Сергей Кутузов. Тут не каждый сразу поверит: выходило, что Кутузов совершил квартирный грабёж – ворвался с двумя сообщниками, отнял у женщины недорогой телефон и скрылся. Но главное, конечно, в деталях. По версии, следствия причиной невиданной активности полковника-тыловика стала конкуренция на рынке противопожарной сигнализации.

Потерпевшая рассказала, что налётчики требовали немедленно вызвать домой мужа, который должен им много денег, звонили ему с её телефона, который в итоге унесли с собой. Муж впоследствии опознал на камере наблюдения директора конкурирующей фирмы, которого ранее случайно видел в форме МЧС. Но, идентифицировав Кутузова, сыщики не смогли его сразу найти: полковника не знали подчинённые, у него не было кабинета, по месту регистрации он не жил. Возникает вопрос, словно из «Собачьего сердца»: а как же он работал в очистке? Кто его туда назначил?

Третий любопытный «клиент» антикоррупционного отдела - экс-начальник отдела Северо-Западного МЧС Руслан Гареев. Уже в 2018 г. Гареев признан виновным судом в получении отката за строительство и реконструкцию Учебно-тренировочного комплекса Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Частнику по госконтракту были перечислены 213,4 млн рублей, что, как полагает следствие, на 50 млн больше реальной цены. Откат составил более 12 млн рублей. За рамками уголовного дела осталась и история со строительством вертодрома МЧС за 1 млрд рублей. Как сообщалось в СМИ со ссылкой на следствие, Гареев, отвечавший за конкурсную документацию, два года не мог устранить замечания к документации, при этом Северо-Западный центр МЧС всё же разместил конкурс на вертодром без проекта, утвержденного Главгосэкспертизой. Торги так и не состоялись, вместо вертодрома на Ржевке – мусорная свалка.

Показательно, что ни Чумаков, ни Кутузов, ни Гареев реальных сроков так и не получили. Гареев упорно не признавал вину 4 года, добившись смягчения обвинения на статью, по которой вышел срок давности. Антикоррупционного отдела при МЧС к тому времени уже не существовало: в министерстве решили, что его деятельность службе только вредит.

Если дрон оказался вдруг

Петербург – далеко не единственный регион, где «отличились» офицеры МЧС. В Новосибирске к штрафу приговорили 32-летнего старшего лейтенанта МЧС Рената Аптрашова. У старлея имелся недоделанный коттедж, для которого требовались стройматериалы. Делать нечего – поехал с проверкой на два соседних завода. И хотя с аптечками, убежищами и противогазами на них всё было в порядке, Аптрашов всё равно нашёл с десяток нарушений. Если писать протокол на юрлицо, то штраф составит не менее 200 тысяч рублей. «Взятка давалась в виде 500 штук тротуарной плитки стоимостью 30100 рублей и тонну цемента стоимостью 3463 рубля, которые служащий собирался использовать при строительстве собственной дачи» - гласит официальный комментарий прокуратуры. И кто рискнёт заявить, что подобный случай является в России единичным?

В 2015 г. МЧС закупило 200 китайских беспилотников по 190 тысяч рублей – вдвое дороже рынка. К тому же оказалось, что они не в состоянии искать людей в лесах. Столичные генералы одумались, провели работу над ошибками? Нет, просто в 2016 г. закупку тех же самых дронов провели через филиал в Калуге: 650 беспилотников с видеокамерой по 210 тысяч рублей и 106 дронов с тепловизором. Хотя ещё в 2015-м закупками МЧС заинтересовалась Счётная палата: помимо беспилотников , сомнения вызвали пожарные автоцистерны по 15 млн рублей за единицу при номинальной стоимости 6,5 млн.

Слухи о скорой отставке главы МЧС Владимира Пучкова к тому времени циркулировали уже очень активно. Нельзя сказать, что при Сергее Шойгу сотрудники министерства никогда не палились на криминале: чего стоит генерал-лейтенант МЧС Владимир Ганеев, один из главных фигурантов громкого уголовного дела «оборотней в погонах», в 2006 г. осужденный на 20 лет заключения. Рэкет, убийства, фальсификация уголовных дел и фигурирующая в приговоре сумма в 780 млн долларов, якобы нажитых Ганеевым с использованием служебного положения. Нынешнее тихое восхищение полицейским подполковником Захарченко с его жалкими 9 млрд рублей должно перерасти в поклонение перед талантами скромного спасателя.

Но тонуть в скандалах министерство начало именно при Пучкове. По сообщениям СМИ, учебно-спасательный центр (УСЦ) «Вытегра» в глуши на Онежском озере за время строительства подорожал втрое - до 1 млрд рублей. И будто бы сочетал в себе функции здравницы и элитной базы отдыха для генералитета. Потом просочилась информация, будто по итогам 2015 г. внутренний аудит МЧС выявил 3587 нарушений при учёте имущества и материальных ценностей. И цена этого, по разным оценкам, от 3,5 до 10 млрд рублей. В 2016 г. Счётная палата отчиталась, что нецелевое использование руководством МЧС привело к дефициту бюджета и задолженности по зарплате на 4,5 млрд. рублей. Но руководство, вместо покаяния в собственных просчётах, начало массовое сокращение сотрудников: и не генералов с их секретаршами, а простых пожарных в регионах. Ничего подобного не знали ни армия, ни полиция: по домам отправили львиную долю служивых старше 45 лет, половину и без того дефицитных авиаторов. К 2017 г. в министерстве было вакантно аж 56 тысяч должностей! Это очень удобно, потому что деньги на вакансии бюджет продолжает выделять и можно перераспределить их в рамках фонда оплаты труда.

В пожарном порядке

Теребить все язвы МЧС нашей газете просто не хватит страниц. Тут и бездарно проведённые операции: гибель спасательного отряда на шахте «Северная» в республике Коми, катастрофа тушившего лесные пожары борта Ил-76. Последний звонок прозвенел 25 марта в Кемерово, когда на пожар в «Зимнюю вишню» спецтехника потянулась, по сообщениям СМИ, несколько поздновато, сигнализация была отключена, а пожарные выходы не работали. Важно, что дальше? Ведь эффективная Государственная пожарная охрана жизненно важна для любого города России.

В августе 2017 г. появился президентский Указ, согласно которому общее количество сотрудников МЧС не должно превышать 288,5 тыс. человек. 7,2 тыс. из них будут относиться к воинским формированиям, гражданских останется30 тыс. человек, а министерский аппарат усохнет до 820 сотрудников. Вместе с тем начал формироваться отдельный полк материального обеспечения, подчинённый Министерству обороны. Не секрет, что бывший босс МЧС Сергей Шойгу хочет забрать к себе военную составляющую министерства.

Вместе с тем МЧС оказалось в центре подготовки к футбольному чемпионату. Противопожарные бригады будут доукомплектованы за счёт сотрудников управляющего состава. На год собираются продлить срок службы сотрудникам, собирающимся на пенсию. А всем, кто обеспечивает пожарную безопасность в городах, собираются выдать новую форму. Последнее сообщение вдохновило сотрудников: раз новая форма, то вряд ли потом МЧС расформируют. Но неужели оставят всех генералов, которых в 2010 г. в МЧС насчитывалось 123 штуки. В тот момент один генерал приходился на 159 спасателей. В 2017 г. президент уволил 16 генералов МЧС, но их численность по-прежнему бьёт все рекорды.

Между тем, средняя зарплата пожарного в Москве составляет 40 тыс рублей, а в регионах – менее 30 тыс. Прослужив 10 лет, можно рассчитывать на надбавку в 15%. И разве этих цифр реформа не должна коснуться в первую очередь?