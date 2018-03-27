Руслан Гаттаров: «Принципиальное решение о том, что ВСМ нужна, принято»

Высокоскоростная магистраль, которая соединит столицы Южного и Среднего Урала, нужна и важна. А о том, на какие средства и кто именно займется возведением ВСМ, решат уже 30 сентября этого года.

Глава региона Борис Дубровский уточнил, что в прошлую пятницу, 23 марта, руководитель Минтранса страны Максим Соколов подписал соответствующее распоряжение о возможности концессии. Также был утвержден порядок проведения переговоров чиновников Минтранса с хозпартнерством «Уральская скоростная магистраль». На переговорах стороны примут решение о том, как именно реализовать данную концессию.

- Считаю это важным шагом на пути реализации нового мега-проекта, – отметил губернатор Южного Урала Борис Дубровский.

В свою очередь замглавы региона Руслан Гаттаров уточнил, что стороны обсудят вопросы, на каких условиях этот проект будет реализовываться, то есть с каким привлечением федеральных средств, сил, какую часть должны внести частные инвесторы, какую внесут регионы, какой доход в казну государства и регионов ожидается после реализации данного проекта.

Уже в эту среду, 28 марта, глава Южного Урала примет участие в заседании коллегии Минтранспорта России. Здесь он представит доклад о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в свете принятого Указа Президента РФ по саммитам ШОС и БРИКС, который запланирован в столице Южного Урала. Отметим, что речь пойдет о реализации тех проектов, которые регион реализует вместе с Минтрансом РФ: это ВСМ и строительство нового здания аэропорта.

Руслан Гаттаров отметил, что Борис Дубровский намерен попросить федеральный Минтранс лично курировать этот проект.