Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерово

Президент России Владимир Путин сегодня находится в Кемерово со срочным визитом. Он навестил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Путин прилетел в Кемерово и возложил цветы к мемориалу у ТЦ

Пострадавшие при пожаре в «Зимней вишне» госпитализированы в кемеровскую областную больницу скорой помощи, которую и посетил сегодня глава государства. В частности, Владимир Путин поинтересовался самочувствием 18-летнего Ивана Заварзина, который во время пожара выпрыгнул с 4 этажа ТЦ и выжил.

Юноша рассказал Президенту, что находился в здании ТЦ вместе со своим отцом, когда вспыхнул пожар. В первые несколько минут многие посетители торгового центра не поверили, что происходящее – не учебная тревога. К слову, отец Ивана Заварзина также оказался в числе выживших. Об этом Президенту сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Пообщался Владимир Путин и с людьми, которые помогали эвакуировать посетителей ТЦ. Так, сотрудник МЧС Андрей Сергеев ответил на вопрос Путина, по каким причинам было столько жертв. Спасатель сказал, что неправильная конструкция ТЦ, узкие проходы и неудобные эваковыходы сильно затрудняли спасение людей из горящего здания, пишет РИА Новости.