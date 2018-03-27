Жительнице ХМАО приснился сон о выигранной квартире, который стал явью
27 марта 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа недавно увидела сон, в котором она выиграла квартиру. Поразительно, но через некоторое время он стал реальностью – женщине действительно подарили жилье.
Гражданка по имени Марина, которая проживает в самодельном доме, расположенном в поселке Приобье в Октябрьском районе Югры, призналась, что накануне викторины ей приснился сон. В своих мечтах местная жительница увидела себя счастливой обладательницей новой квартиры, а впоследствии именно это и сбылось, передает портал URA.RU.
Известно, что Марина, которая сейчас является пенсионеркой, прожила в вагончике последние двадцать лет жизни и уже не надеялась на улучшение жилищных условий.
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