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Жительнице ХМАО приснился сон о выигранной квартире, который стал явью

27 марта 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Жительнице ХМАО приснился сон о выигранной квартире, который стал явью
фото: pixabay.com

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа недавно увидела сон, в котором она выиграла квартиру. Поразительно, но через некоторое время он стал реальностью – женщине действительно подарили жилье.

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Известно, что Марина, которая сейчас является пенсионеркой, прожила в вагончике последние двадцать лет жизни и уже не надеялась на улучшение жилищных условий.

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Жительнице ХМАО приснился сон о выигранной квартире, который стал явью

Жительнице ХМАО приснился сон о выигранной квартире, который стал явью

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На 63-м году умер Сергей Мавроди, известный тем, что в «святые 90-е гг.» основал финансовую пирамиду «МММ», от деятельности которой пострадало от 15 до 20 миллионов человек. Вопрос: «Чем вам запомнился Сергей Мавроди?»

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Джонсон назвал высылку российских дипломатов крупнейшей в истории

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Власти 14 стран, входящих в ЕС, решили выслать российских дипломатов из-за отравления 4 марта в британском Солсбери 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии.

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